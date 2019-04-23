2019-04-23T14:02:04+03:00
Политика

Кандидат на пост главы ЕК намерен заблокировать "Северный поток — 2"

По мнению Манфреда Вебера, данный газопровод лишь усилит зависимость Европы от России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»Фото: REUTERS
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Кандидат на пост главы Европейской комиссии от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта "Северный поток - 2" в случае вступления в должность.

По мнению политика, строительство данного газопровода противоречит интересам Запада, поскольку лишь усилит его зависимость от российских энергоносителей.

"А нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток - 2", - сказал Вебер в интервью Polska Times.

При этом он тут же назвал способность находить компромиссы самым важным качеством для Европы на 2019 год. Кандидат признал, что в ЕС слишком много "национализма и эгоизма", поэтому нужно "строить мосты".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Совет Евросоюза утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, которые затронут работу морских газопроводов на территории стран-членов объединения. Ожидается, что они скажутся и на "Северном потоке-2".

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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