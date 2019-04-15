Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-15T12:06:40+03:00

Документ был утвержден без обсуждения его содержания

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Совет Евросоюза окончательно утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, которая затронет работу морских газопроводов на территории стран-членов объединения. Одобрение документа прошло без обсуждения его содержания и стало последним этапом официального согласования.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в августе проект утвердили также члены Европарламента. "За" высказались 465 депутатов, "против" — 95.

Согласно данным ТАСС, закон вступит в силу уже через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. После этого странам-членам ЕС дадут девять месяцев на внедрение новых правил в законодательства.

Такая спешка объясняется, прежде всего, необходимостью успеть обновить директиву до того, как завершится строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2", ведь в этом случае документ не будет на него распространяться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU