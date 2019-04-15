Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Совет Евросоюза окончательно утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, которая затронет работу морских газопроводов на территории стран-членов объединения. Одобрение документа прошло без обсуждения его содержания и стало последним этапом официального согласования.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в августе проект утвердили также члены Европарламента. "За" высказались 465 депутатов, "против" — 95.
Согласно данным ТАСС, закон вступит в силу уже через 20 дней после опубликования в официальном журнале Евросоюза. После этого странам-членам ЕС дадут девять месяцев на внедрение новых правил в законодательства.
Такая спешка объясняется, прежде всего, необходимостью успеть обновить директиву до того, как завершится строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2", ведь в этом случае документ не будет на него распространяться.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU