2019-04-23T17:31:40+03:00
Политика

Помощник президента анонсировал встречи Путина в Пекине

На полях международного форума «Один пояс, один путь» российский лидер встретится с главами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пекине, на форуме «Один пояс, один путь», 26-27 апреля президент России Владимир Путин встретится с лидерами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Помощник президента рассказал, что на встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым планируется «продолжить диалог по двусторонним вопросам и по другим международным темам», на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем «будут обсуждаться двусторонние вопросы и проблематика косовского урегулирования с учетом напряженности вокруг этой темы».

Ушаков также анонсировал встречу Путина с президентами Египта и Кипра, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Никосом Анастасиадисом.

По словам помощника президента, контакты с египетским лидером «всегда важны и на этот раз имеют особую значимость, так как президент Египта согласился стать председателем саммита Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи».

Напомним, 26-27 апреля в Пекине состоится второй международный форум «Один пояс, один путь». Ожидается, что участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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