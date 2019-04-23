Помощник президента анонсировал встречи Путина в Пекине
В Пекине, на форуме «Один пояс, один путь», 26-27 апреля президент России Владимир Путин встретится с лидерами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Помощник президента рассказал, что на встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым планируется «продолжить диалог по двусторонним вопросам и по другим международным темам», на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем «будут обсуждаться двусторонние вопросы и проблематика косовского урегулирования с учетом напряженности вокруг этой темы».
Ушаков также анонсировал встречу Путина с президентами Египта и Кипра, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Никосом Анастасиадисом.
По словам помощника президента, контакты с египетским лидером «всегда важны и на этот раз имеют особую значимость, так как президент Египта согласился стать председателем саммита Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи».
Напомним, 26-27 апреля в Пекине состоится второй международный форум «Один пояс, один путь». Ожидается, что участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств.
ИСТОЧНИК KP.RU