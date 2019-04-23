Нетаньяху хочет назвать населенный пункт на Голанах в честь Трампа

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-23T18:50:07+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен назвать населенный пункт на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа. Таким образом глава израильского правительства предлагает выразить благодарность за недавнее признание Вашингтоном этой территории частью еврейского государства, вопреки претензиям на нее со стороны Сирии и решениям мирового сообщества.

«Нам нужно выразить признательность, назвав в честь Дональда Трампа населенный пункт на Голанских высотах», - передает слова Нетаньяху его пресс-служба.

Напомни, 25 марта Трамп подписал указ о признании принадлежности Голанских высот еврейскому государству. Его решение осудила Лига арабских государств. Сирия сразу же после заявление Трампа о намерении признать Голаны частью Израиля призвала ООН отреагировать и дать оценку этим действиям. В дипведомстве САР заявили, что Дамаск будет оказывать большее усилий, чтобы освободить Голанские высоты, «используя все возможные средства».

Нетаньяху сразу же после подписания указа Трампом поблагодарил президента США за «исторический шаг».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU