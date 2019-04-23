Туск рассказал о «хорошем телефонном разговоре» с Зеленским

СЕГОДНЯ 19:12 2019-04-23T19:12:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Европейского Совета Дональд Туск рассказал о телефонном разговоре с победившим на президентских выборах Украины Владимиром Зеленским и заявил о готовности к сотрудничеству на предстоящем саммите Украина-ЕС.

«Состоялся первый хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его, что ЕС последовательно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества на июльском саммита Украина-ЕС», - написал председатель Евросовета в своем Twitter аккаунте во вторник, 23 апреля.

Ранее, в среду, 23 апреля, были опубликованы данные обработки Центральной избирательной комиссии Украины 100% электронных протоколов второго тура президентских выборов, которые состоялся 21 апреля. Зеленский победил, набрав 73,32% голосов избирателей. Кандидата от партии «Слуга народа» уже поздравили и выразили желание сотрудничать канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU