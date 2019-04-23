СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-23T20:01:31+03:00

Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине Фото: REUTERS

Ранее стало известно о том, что канцлер Германии и Зеленский провели телефонные переговоры

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Кабинет министров Германии заявил, что канцлер страны Ангела Меркель заверила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине.

Ранее сообщалось, что немецкий политик и Владимир Зеленский, который набрал большинство голосов во втором туре выборов президента Украины, провели телефонные переговоры.

- Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность, - заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах Украины. Глава правительства Германии выразила надежду в ближайшие время увидеть нового главу Незалежной в Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU