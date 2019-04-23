Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине
Кабинет министров Германии заявил, что канцлер страны Ангела Меркель заверила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине.
Ранее сообщалось, что немецкий политик и Владимир Зеленский, который набрал большинство голосов во втором туре выборов президента Украины, провели телефонные переговоры.
- Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность, - заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что немецкий канцлер Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах Украины. Глава правительства Германии выразила надежду в ближайшие время увидеть нового главу Незалежной в Берлине.
ИСТОЧНИК KP.RU