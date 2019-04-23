Президент Шри-Ланки намерен сменить глав сил безопасности после пасхальных терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипале Сирисене заявил о том, что разведывательный доклад с предупреждением о нападениях террористов на территории страны не был ему передан, в связи с чем он намерен сменить глав сил безопасности в течение 24 часов.
«Я полностью перестрою полицию и силы безопасности в ближайшие недели. Я рассчитываю сменить глав оборонных ведомств в течение следующих 24 часов», — заявил Сирисен.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Со вторника, 23 апреля, президент государства ввел общенациональную чрезвычайную ситуацию.
При этом несколько стран предупреждали правительство островного государства о возможности атаки, но никаких необходимых мер предосторожности предпринято не было.
Как сообщал ранее kp.ru, Запрещенная в России организация Исламское Государство* взяла ответственность за серию взрывов. К расследованию взрывов подключились специалисты ФБР.
* - запрещенная в России террористическая группировка.
ИСТОЧНИК KP.RU