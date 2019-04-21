На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-21T12:22:28+03:00

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Восьмой взрыв прогремел в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке. Под ударом оказалась неофициальная столица республики, крупнейший город страны - Коломбо, сообщает AFP.

На какой именно объект была совершена атака пока не сообщается. Между тем, ранее целью боевиков стали сразу несколько католических церквей и пятизвездочные отели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU