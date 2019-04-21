2019-04-21T12:22:28+03:00
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

Под ударом вновь оказалась неофициальная столица республики - Коломбо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Восьмой взрыв прогремел в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке. Под ударом оказалась неофициальная столица республики, крупнейший город страны - Коломбо, сообщает AFP.

На какой именно объект была совершена атака пока не сообщается. Между тем, ранее целью боевиков стали сразу несколько католических церквей и пятизвездочные отели.

Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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