На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв
Под ударом вновь оказалась неофициальная столица республики - Коломбо
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Восьмой взрыв прогремел в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке. Под ударом оказалась неофициальная столица республики, крупнейший город страны - Коломбо, сообщает AFP.
На какой именно объект была совершена атака пока не сообщается. Между тем, ранее целью боевиков стали сразу несколько католических церквей и пятизвездочные отели.
Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.
ИСТОЧНИК KP.RU