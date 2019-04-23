Исламское государство* взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-23T14:20:52+03:00

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Запрещенная в России организация Исламское Государство* взяла ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, которые состоялись в пасхальное воскресенье, 21 апреля. Об этом со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq сообщает Reuters.

Согласно озвученной ранее версии следствия, возможным исполнителем теракта была радикальная исламистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».*

Напомним, на Шри-Ланке за сутки прогремели сразу восемь взрывов на территории трех церквей, трех пятизвездочных отелей и в пригороде столицы островного государства Коломбо. По последним данным погибли 321 человек.

В среду, 23 апреля, агентство France Presse со ссылкой на правоохранительные органы Шри-Ланки сообщило, что боевики планировали осуществить атаку в еще одной гостинице, но их планы провалились. Во вторник 22 апреля, в ходе работ по обезвреживанию бомбы произошел еще один взрыв недалеко от церкви в столице Шри-Ланки, Коломбо. Также в окрестностях Коломбо на автобусной станции обнаружили 87 детонаторов. Днем ранее была найдена и обезврежена самодельная бомба недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU