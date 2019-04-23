ФБР помогает расследовать теракты на Шри-Ланке
ФБР США предложило властям Шри-Ланки помощь в расследовании серии взрывов, прогремевших в стране 21 апреля – в день католической Пасхи. Агенты Федерального бюро расследований уже прибыли в островное государство, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей силовых структур.
По данным собеседников издания, американские специалисты уже подключились к работе, и сейчас изучают обнаруженные местной полицией фрагменты взрывных устройств, сравнивают их характеристики с информацией из базы данных ФБР. Отмечается, что это может помочь больше узнать о предполагаемых организаторах терактов.
А тем временем на Шри-Ланке начал действовать режим чрезвычайного положения. Он вступил в силу ровно в полночь 23 апреля по местному времени.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье в стране прогремели восемь взрывов. Террористы выбрали для атак католические церкви, отели и жилые районы. В результате погибли 290 человек, более 500 пострадали. По подозрению в причастности к терактам уже арестованы 24 человека.
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Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU