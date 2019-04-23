ФБР помогает расследовать теракты на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 03:16 2019-04-23T03:24:08+03:00

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке за сутки прогремели восемь взрывов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

ФБР США предложило властям Шри-Ланки помощь в расследовании серии взрывов, прогремевших в стране 21 апреля – в день католической Пасхи. Агенты Федерального бюро расследований уже прибыли в островное государство, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей силовых структур.

По данным собеседников издания, американские специалисты уже подключились к работе, и сейчас изучают обнаруженные местной полицией фрагменты взрывных устройств, сравнивают их характеристики с информацией из базы данных ФБР. Отмечается, что это может помочь больше узнать о предполагаемых организаторах терактов.

А тем временем на Шри-Ланке начал действовать режим чрезвычайного положения. Он вступил в силу ровно в полночь 23 апреля по местному времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье в стране прогремели восемь взрывов. Террористы выбрали для атак католические церкви, отели и жилые районы. В результате погибли 290 человек, более 500 пострадали. По подозрению в причастности к терактам уже арестованы 24 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллиардер и владелец ASOS потерял во время терактов на Шри-Ланке троих детей

Трагедию пережил только один ребенок Холча Повлсена – самого богатого человека Дании (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Стоит ли туристам лететь на Шри-Ланку после серии пасхальных терактов

Восемь взрывов на острове в Индийском океане унесли более 300 жизней. Россияне не пострадали. И на курортах спокойно, уверяют туроператоры (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU