2019-04-23T20:01:38+03:00
Политика

Ушаков назвал главные темы переговоров Путина и Ким Чен Ына

Помощник президента РФ отметил, что сроки встречи российского и северокорейского лидеров долго согласовывали
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАССЮрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев фотохост-агентство ТАСС
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Главной темой переговоров российского и северокорейского лидеров - Владимира Путина и Ким Чен Ына станет вопрос политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова», - сказал он.

Ушаков сообщил, что лидеры России и КНДР проведут обмен мнениями «как по политической, так и по торгово-экономической, культурно-гуманитарной и другим составляющим двусторонних отношений». Помощник президента отметил, что сроки встречи долго согласовывали, «и вот, наконец, нам удалось прийти к взаимному согласию, сейчас северокорейский лидер приедет во Владивосток».

Ранее Ушаков рассказал о том, как пройдет встреча двух лидеров 25 апреля. По словам помощника президента совместное заявление Путина и Ким Чен Ына и подписание договоров после переговоров пока не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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