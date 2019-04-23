2019-04-23T16:25:11+03:00
Политика

В Кремле рассказали, как будет проходить встреча Путина и Ким Чен Ына

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, совместное заявление лидеров КНР и России после переговоров пока не планируется
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПомощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Встреча российского и северокорейского лидеров - Владимира Путина и Ким Чен Ына - начнется 25 апреля в формате тет-а-тет, затем пройдут переговоры в расширенном составе с участием делегаций, совместное заявление после встречи или подписание документов не планируются. Соответствующие заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

Также в Кремле сообщили, что на встрече будут присутствовать глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Мы считаем визит ключевым событием в двусторонних отношениях во все последние годы. Он имеет важное значение для решения политико-дипломатических проблем корейского полуострова», — подчеркнул Ушаков.

Как сообщал сайт kp.ru бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля. Во вторник, 23 апреля, в рамках подготовки двустороннего саммита уже прибыла родная сестра лидера КНДР, заместитель отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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