Минюст РФ отправил в Америку третье обращение о передаче летчика Ярошенко на родину

СЕГОДНЯ 21:39 2019-04-23T21:39:00+03:00

Мероприятие планируется осуществить в соответствии с европейской Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года

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Минюст РФ направил в Соединенные Штаты новый запрос о передаче на родину осужденного на 20 лет летчика Константина Ярошенко.

В ведомстве отметили, что мероприятие планируется реализовать в соответствии с европейской Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года. Ее участниками являются Россия и США.

- Конвенцией не установлены сроки, в течение которых компетентными органами государств рассматриваются запросы о передаче осужденных, - добавили в Минюст РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU