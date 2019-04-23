Минюст РФ отправил в Америку третье обращение о передаче летчика Ярошенко на родину
Мероприятие планируется осуществить в соответствии с европейской Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года
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Минюст РФ направил в Соединенные Штаты новый запрос о передаче на родину осужденного на 20 лет летчика Константина Ярошенко.
В ведомстве отметили, что мероприятие планируется реализовать в соответствии с европейской Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года. Ее участниками являются Россия и США.
- Конвенцией не установлены сроки, в течение которых компетентными органами государств рассматриваются запросы о передаче осужденных, - добавили в Минюст РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU