На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсы

СЕГОДНЯ 22:13 2019-04-23T22:21:04+03:00

После инцидента движение по линии было временно приостановлено [видео]

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В Москве на станции метро Бауманская Арбатско-Покровской линии произошел инцидент с участием одного из пассажиров. Дело в том, что мужчина, по информации очевидцев, погиб, упав на рельсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704943" frameborder="0"></iframe> Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.

После случившегося движение по линии было временно приостановлено. В данный момент движение поездов введено в обычный график.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля текущего года мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро. Трагический инцидент произошел поздно вечером на станции "Тропарево". Изначально было известно лишь о том, что пассажиров, направлявшихся в сторону "Саларьево", без объяснения причин высадили на станции метро "Университет", а работник метро через громкоговорители рекомендовал им пользоваться наземным транспортом.

Позже выяснилось, что причиной остановки движения поездов стал инцидент на станции "Тропарево", где мужчина упал на рельсы и скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU