На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсы
В Москве на станции метро Бауманская Арбатско-Покровской линии произошел инцидент с участием одного из пассажиров. Дело в том, что мужчина, по информации очевидцев, погиб, упав на рельсы.
Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.
После случившегося движение по линии было временно приостановлено. В данный момент движение поездов введено в обычный график.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля текущего года мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро. Трагический инцидент произошел поздно вечером на станции "Тропарево". Изначально было известно лишь о том, что пассажиров, направлявшихся в сторону "Саларьево", без объяснения причин высадили на станции метро "Университет", а работник метро через громкоговорители рекомендовал им пользоваться наземным транспортом.
Позже выяснилось, что причиной остановки движения поездов стал инцидент на станции "Тропарево", где мужчина упал на рельсы и скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU