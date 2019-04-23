2019-04-23T22:21:04+03:00
Общество

На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсы

После инцидента движение по линии было временно приостановлено [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсыНа станции метро Бауманская мужчина погиб, упав на рельсыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве на станции метро Бауманская Арбатско-Покровской линии произошел инцидент с участием одного из пассажиров. Дело в том, что мужчина, по информации очевидцев, погиб, упав на рельсы.

Инцидент с пассажиром на станции метро Бауманская в Москве.

После случившегося движение по линии было временно приостановлено. В данный момент движение поездов введено в обычный график.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля текущего года мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро. Трагический инцидент произошел поздно вечером на станции "Тропарево". Изначально было известно лишь о том, что пассажиров, направлявшихся в сторону "Саларьево", без объяснения причин высадили на станции метро "Университет", а работник метро через громкоговорители рекомендовал им пользоваться наземным транспортом.

Позже выяснилось, что причиной остановки движения поездов стал инцидент на станции "Тропарево", где мужчина упал на рельсы и скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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