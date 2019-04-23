2019-04-23T22:47:38+03:00
Выборы президента Украины 2019

Генсек НАТО провел телефонные переговоры с Зеленским

Столтенберг пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине посетить штаб-квартиру альянса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генсек НАТО провел телефонные переговоры с ЗеленскимГенсек НАТО провел телефонные переговоры с ЗеленскимФото: REUTERS
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что провел телефонный разговор Владимиром Зеленским. Генеральный секретарь пригласил победителя второго тура президентских выборов на Украине посетить штаб-квартиру альянса и заверил в дальнейшей поддержке Киева.

- Только что говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время, - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля текущего года. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По последним данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ продолжит поддерживать реформы на Украине.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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