2019-04-24T07:19:46+03:00
Общество

Погода в Москве на 24 апреля 2019 года: температура поднимется до +23 градусов

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 24 апреля 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Погода в Москве на 24 апреля 2019 годаПогода в Москве на 24 апреля 2019 годаФото: Михаил ГУСЕВ
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Погода в Москве на 24 апреля 2019 года будет теплой и без осадков. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра России.

Так, днем во вторник в столице температура воздуха составит от 21 до 23 градусов выше ноля, в ночное время суток показатель опустится до плюс 8-10 градусов тепла. При этом осадков в Москве не ожидается, но будет небольшая облачность. В Московской области столбики термометров могут подняться от 18 до 23 градусов тепла, ночью опустятся до 5 градусов выше ноля.

Метеорологи уточняют, что ветер в Москве и области днем ожидается северо-западный скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к четвергу температура воздуха может подняться даже до по-настоящему летних показателей в 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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