Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибете

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-24T08:37:14+03:00

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в уезде Медог городского округа Ньингчи в среду 04:15 по местному времени (23:15 вторника по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, передает РИА Новости.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал, что вечером 23 апреля сильное землетрясение произошло в индийском штате Аруначал-Прадеш. По данным Геологической службы США (USGS) магнитуда подземных толчков достигала 6,1. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о землетрясении магнитудой 5,9.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 40 километрах к северо-западу от города Алонг и в 175 километрах к северо-востоку от города Итанагар. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU