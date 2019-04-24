2019-04-24T08:57:16+03:00
В мире

Взрыв произошел в кинотеатре в Коломбо на Шри-Ланке

Как было установлено, его произвели сотрудники правоохранительных органов при проверке подозрительного мотоцикла
Марина ВЕНЦОВА
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Взрыв произошел в кинотеатре в Коломбо на Шри-ЛанкеВзрыв произошел в кинотеатре в Коломбо на Шри-ЛанкеФото: REUTERS
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Полиция города Коломбо в Шри-Ланки произвела в среду направленный взрыв с целью уничтожения подозрительного мотоцикла, который был припаркован у кинотеатра "Савой".

Взрыв был осуществлен, чтобы открыть и осмотреть подседельный багажник мотоцикла, передает со ссылкой на информацию полиции портал Newsfirst.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Подрывы были устроены террористами-смертниками в католических церквях, пятизвездочных отелях и в жилых кварталах пригорода Коломбо. В результате взрывов погибли свыше 320 человек, еще около 520 пострадали. Среди жертв трагедии не менее 35 иностранцев, в том числе дети самого богатого гражданина Дании Холча Повлсена.

По версии следствия, подрывыы в церквях и отелях Шри-Ланки стали местью местных экстремистов за расстрел прихожан в мечетях новозеландского Крайстчерча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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