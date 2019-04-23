2019-04-23T13:42:37+03:00
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке стали местью за расстрел в мечетях Новой Зеландии

Следователи нашли связь между двумя крупными терактами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами терактов на Шри-Ланке стали более 320 человекЖертвами терактов на Шри-Ланке стали более 320 человекФото: REUTERS
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Следователи считают, что взрывы в церквях и отелях Шри-Ланки стали местью местных экстремистов за расстрел прихожан в мечетях новозеландского Крайстчерча.Такое заявление сделал министр средств массовой информации республики Руван Виджевардене.

"Первоначальное расследование выявило, что атака в воскресенье во время Пасхи была совершена местными экстремистами в ответ на новозеландское нападение на мечети в Крайстчерче", - цитирует телеканал Newsfirst главу ведомства.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Террористы-смертники устроили подрывы в католических церквях, пятизвездочных отелях и в жилых кварталах пригорода Коломбо. Погибли свыше 320 человек, еще около 520 пострадали. Среди жертв трагедии не менее 35 иностранцев, в том числе дети самого богатого гражданина Дании Холча Повлсена.

Что касается теракта в Новой Зеландии, то он произошел 15 марта. Австралиец Брентон Таррант поочередно ворвался в несколько мечетей и расстрелял собравшихся там прихожан. Погибли 50 человек, десятки получили ранения. Самого злоумышленника арестовали, передает сайт kp.ru.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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