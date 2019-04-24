Глава Российского экологического оператора предложил экономически поощрять раздельный сбор мусора

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-24T09:32:35+03:00

По словам Дениса Буцаева, для этого должна быть экономическая мотивация

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Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил с предложением экономически мотивировать раздельный сбор мусора. По его словам, это должно касаться как работы с предпринимателями, так и с населением.

Буцаев ответил, что в настоящий момент экономической мотивации для раздельного сбора бытовых отходов нет. «В настоящий момент, например, у регоператоров - демотивурующий элемент, - приводит его слова телеканал «360». - Все что он собрал в качестве вторичных отходов и продал, вычитается из тарифа. <…> Ему легче все свалить в кучу и получить по тарифу с населения, ничего не делая».

При этом глава РЭО добавил, что «на одном пионерском задоре» с данной проблемой точно не справится.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 14 января президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора» - единого оператора по обращению с бытовыми отходами. Согласно документу, новая публично-правовая компания создается «для обеспечения норм российского законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта "Экология"».

ИСТОЧНИК KP.RU