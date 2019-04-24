Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-24T11:28:58+03:00

Его встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, а также посол РФ в КНДР Александр Мацегора

Изменить размер текста: A A

Бронепоезд председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока. На привокзальной площади для торжественный встречи северокорейского лидера выстроен военный оркестр почетного караула.

Поезд остановился у нового терминала вокзала Владивостока. Как передает ТАСС, здесь уложена красная ковровая дорожка, а также вывешены плакаты со словами приветствия в адрес Ким Чен Ына. На вокзале к этому времени уже находятся бронированные Mercedes делегации КНДР.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на встречу с Путиным.

Как отметил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, который принимал непосредственное участие во встрече, российская сторона хотела бы обсудить на предстоящих во Владивостоке переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном много идей. "Мы полны ожиданий, у нас масса идей, которые хорошо бы с нашими корейскими друзьями обсудить", - сказал он.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что лидера КНДР лично встречали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора. Северокорейский лидер пребывает в хорошем, дружелюбном настроении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704991" frameborder="0"></iframe> Видео с приезда Ким Чен Ына.

ИСТОЧНИК KP.RU