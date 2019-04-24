В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-24T11:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов.

«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО, - сказал он на конференции по безопасности в Москве. - В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов».

По словам Герасимова, данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов. Россия, по словам главы Генштаба, в ответ на развертывание системы ПРО Соединенных Штатов в Европе в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения.

Ранее сайт kp.ru писал, что посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. По его словам, каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Напомним, 23 апреля, в средиземноморский регион вошли две авианосные группы американского флота. Всего на двух авианосцах находятся 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, их сопровождают десять других кораблей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705007" frameborder="0"></iframe> Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.

ИСТОЧНИК KP.RU