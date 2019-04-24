В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов.
«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО, - сказал он на конференции по безопасности в Москве. - В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов».
По словам Герасимова, данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов. Россия, по словам главы Генштаба, в ответ на развертывание системы ПРО Соединенных Штатов в Европе в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения.
Ранее сайт kp.ru писал, что посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. По его словам, каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".
Напомним, 23 апреля, в средиземноморский регион вошли две авианосные группы американского флота. Всего на двух авианосцах находятся 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, их сопровождают десять других кораблей.
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.
ИСТОЧНИК KP.RU