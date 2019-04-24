2019-04-24T11:34:46+03:00
Политика

В Генштабе заявили об усилении группировки войск на западе и юге России

Такие действия являются ответным шагом на военную активность НАТО
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФНачальник Генштаба, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов.

«Наши действия являются исключительно ответом на наращивание военной активности США и НАТО, - сказал он на конференции по безопасности в Москве. - В противовес размещению войск альянса у границ России и инициативу НАТО "4 по 30" мы вынуждены усилить состав войск Западного и Южного военных округов».

По словам Герасимова, данные мероприятия проводятся в пределах установленной численности Вооруженных сил Российской Федерации за счет сокращения состава других военных округов. Россия, по словам главы Генштаба, в ответ на развертывание системы ПРО Соединенных Штатов в Европе в приоритетном порядке развивает и поставляет в войска перспективные вооружения.

Ранее сайт kp.ru писал, что посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы. По его словам, каждый авианосец, который развернут в Средиземном море, представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии".

Напомним, 23 апреля, в средиземноморский регион вошли две авианосные группы американского флота. Всего на двух авианосцах находятся 130 самолетов и 9 тысяч моряков и морских пехотинцев. Помимо этого, их сопровождают десять других кораблей.

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД России: Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в Керченском проливе
В Роструде назвали самые опасные сферы деятельности
Сенаторы задумались о запрете рекламы детских смесей
В Пальмире открылся древнеримский амфитеатр
Шойгу: США фактически сорвали нормальную работу Организации по запрещению химического оружия
В Шри-Ланке произвели третий за день контролируемый взрыв
В Калифорнии водитель сбил восемь человек
В Подмосковье умер Рошен Сейфула, отец российской спортивной фармакологии
В Центробанке назвали новый проект основателя «Кэшбери» «очередной фальшивкой»
В ЦБ рассказали, где чаще всего организуют финансовые пирамиды
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Путин подписал закон об ужесточении наказания для сбежавших с места крупных аварий
Олег Кожемяко после беседы с Ким Чен Ыном: «У него самые теплые, хорошие отношения - к России, к людям, здесь живущим»
Погба заговорил о переходе в "Реал"
Команда Зеленского призвала «Нафтогаз» снизить цены на газ для украинцев