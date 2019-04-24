В Подмосковье умер Рошен Сейфула, отец российской спортивной фармакологии

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-24T12:06:35+03:00

Причины и обстоятельства смерти на данный момент не уточняются

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В деревне Ямищево Московской области в возрасте 81 года умер Рошен Сейфула, которого по праву можно считать отцом российской фармакологии и ведущим специалистом в сфере спортивной медицины.

Эту трагическую новость «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства смерти на данный момент не уточняются.

Рошен Сейфула Джафарович родился в 1938 году. В 1962 году он окончил педиатрический факультет 2-го Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Защитил кандидатскую диссертацию, а спустя шесть лет докторскую. С 1975 года перешел на работу в НИИ трансплантологии и искусственных органов, где заведовал кафедрой клинической биохимии, затем стал заниматься проблемами спортивной фармакологии.

Сейфула также был представителем СССР в Европейской комиссии по общественным мерам борьбы с допингом. В начале 90-х он разработал состав препарата для предупреждения возникновения и устранения эректильной дисфункции у спортсменов-тяжелоатлетов. Впоследствии он получил название «Леветон».

В целом, Рошен Сейфула является автором более 450 научных работ, из них 12 - монографии. Имеет 18 патентов на изобретение.

ИСТОЧНИК KP.RU