2019-04-24T13:50:49+03:00
Политика

Киев вышел из соглашения о неразглашении секретных изобретений СССР

Украинские правительство приняло данное решение без обсуждения
Марина ВЕНЦОВА
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Украина вышла из соглашения о неразглашении секретных изобретений СССРУкраина вышла из соглашения о неразглашении секретных изобретений СССРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кабинет министров Украины на заседании в среду, 24 апреля, одобрил решение о прекращении действия для страны Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Такая инициатива была озвучена первым вице-премьером Степаном Кубивым.

Члены правительства приняли решение о выходе из соглашения без обсуждения.

Договор о неразглашении секретных изобретений времен Советского Союза был подписан странами СНГ - Россией, Украиной, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном - в июне 1999 года, для Украины он вступил в силу 31 января 2000 года.

Напомним, в мае 2018 года, как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен денонсировать соглашения, которые не отвечают «национальным интересам» страны. По его словам, кабинет министров Украины намерен пересмотреть все международные договоры, которые были заключены в рамках Содружества независимых государств, и отказаться от тех, которые сочтет невыгодными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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