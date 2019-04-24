Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах
Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского внешнеполитического ведомства, в котором британский министр иностранных дел Джереми Хант поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Как отметили дипломаты РФ, антироссийский характер текста демонстрирует истинные намерения Лондона в сотрудничестве с Киевом.
Такого рода заявления показывают, что Великобритания, как и другие западные страны, не стремится оказать истинную поддержку украинскому народу, а лишь используют Украину «в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», подчеркивается в сообщении.
В российской дипмиссии заметили, что, несмотря на то, что Лондон готов к партнерству с Киевом в оборонной сфере, Хант ничего не сказал о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе.
Напомним, во вторник, 23 апреля, Хант поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, а также выразил одобрение в связи с ходом процесса голосования. Ранее сайт kp.ru писал, что новоизбранного главу украинского государства поздравила британский премьер Тереза Мэй.
Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине
ИСТОЧНИК KP.RU