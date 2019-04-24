Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-24T14:26:38+03:00

По мнению российских дипломатов, Лондон использует Украину только в качестве инструмента борьбы с РФ

Изменить размер текста: A A

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского внешнеполитического ведомства, в котором британский министр иностранных дел Джереми Хант поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Как отметили дипломаты РФ, антироссийский характер текста демонстрирует истинные намерения Лондона в сотрудничестве с Киевом.

Такого рода заявления показывают, что Великобритания, как и другие западные страны, не стремится оказать истинную поддержку украинскому народу, а лишь используют Украину «в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», подчеркивается в сообщении.

В российской дипмиссии заметили, что, несмотря на то, что Лондон готов к партнерству с Киевом в оборонной сфере, Хант ничего не сказал о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе.

Напомним, во вторник, 23 апреля, Хант поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, а также выразил одобрение в связи с ходом процесса голосования. Ранее сайт kp.ru писал, что новоизбранного главу украинского государства поздравила британский премьер Тереза Мэй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU