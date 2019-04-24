2019-04-24T14:26:38+03:00
Политика

Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах

По мнению российских дипломатов, Лондон использует Украину только в качестве инструмента борьбы с РФ
Марина ВЕНЦОВА
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Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победойРоссия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Великобритании прокомментировало заявление британского внешнеполитического ведомства, в котором британский министр иностранных дел Джереми Хант поздравил избранного президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Как отметили дипломаты РФ, антироссийский характер текста демонстрирует истинные намерения Лондона в сотрудничестве с Киевом.

Такого рода заявления показывают, что Великобритания, как и другие западные страны, не стремится оказать истинную поддержку украинскому народу, а лишь используют Украину «в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», подчеркивается в сообщении.

В российской дипмиссии заметили, что, несмотря на то, что Лондон готов к партнерству с Киевом в оборонной сфере, Хант ничего не сказал о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе.

Напомним, во вторник, 23 апреля, Хант поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, а также выразил одобрение в связи с ходом процесса голосования. Ранее сайт kp.ru писал, что новоизбранного главу украинского государства поздравила британский премьер Тереза Мэй.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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