2019-04-24T02:00:51+03:00
Выборы президента Украины 2019

Мэй поздравила Зеленского с избранием президентом Украины и пригласила его в Великобританию

Британский премьер и новый лидер Незалежной договорились «поддерживать тесные контакты»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принимает поздравления с победой на выборах. Позвонила ему и британский премьер Тереза Мэй, которая после поздравлений пригласила шоумена-политика как можно раньше, «при первой возможности» посетить Соединенное Королевство с визитом.

«Премьер-министр вновь подтвердила приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше желание расширить и без того активное сотрудничество в области безопасности и обороны», - сообщила канцелярия главы британского правительства.

Отмечается, что Тереза Мэй «пригласила избранного президентом Зеленского при первой возможности посетить Великобританию, и они договорились поддерживать тесные контакты», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам второго тура выборов главы государства в Незалежной с существенным перевесом победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого отдали свои голоса более 73% украинцев. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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