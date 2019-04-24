Мэй поздравила Зеленского с избранием президентом Украины и пригласила его в Великобританию
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принимает поздравления с победой на выборах. Позвонила ему и британский премьер Тереза Мэй, которая после поздравлений пригласила шоумена-политика как можно раньше, «при первой возможности» посетить Соединенное Королевство с визитом.
«Премьер-министр вновь подтвердила приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также наше желание расширить и без того активное сотрудничество в области безопасности и обороны», - сообщила канцелярия главы британского правительства.
Отмечается, что Тереза Мэй «пригласила избранного президентом Зеленского при первой возможности посетить Великобританию, и они договорились поддерживать тесные контакты», передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам второго тура выборов главы государства в Незалежной с существенным перевесом победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, за которого отдали свои голоса более 73% украинцев. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU