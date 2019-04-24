Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-24T15:58:02+03:00

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Верховная народная прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.

- После завершения расследования государственного комитета по надзору материалы дела бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве, переданы на рассмотрение органов прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

По словам прокуратуры, расследование дела Хунвэя продолжается, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в начале октября прошлого года китайские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Стало известно, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пропавший в Китае глава Интерпола Мэн Хунвэй в октябре прошлого года находился под следствием. По данным газеты South China Morning Post, 64-летнего чиновника арестовали сразу по прибытии в КНР из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU