Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Верховная народная прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.
- После завершения расследования государственного комитета по надзору материалы дела бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве, переданы на рассмотрение органов прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
По словам прокуратуры, расследование дела Хунвэя продолжается, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, в начале октября прошлого года китайские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Стало известно, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пропавший в Китае глава Интерпола Мэн Хунвэй в октябре прошлого года находился под следствием. По данным газеты South China Morning Post, 64-летнего чиновника арестовали сразу по прибытии в КНР из Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU