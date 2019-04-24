СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-24T18:17:29+03:00

"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына Фото: REUTERS

Артист отметил, что северокорейский лидер романтически настроен по отношению к России

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что выбор шляпы в качестве головного убора говорит о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын романтически настроен по отношению к России. Исполнитель отметил, что в этом жесте есть большой шарм.

- Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора, - подчеркнул Боярский.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выбрал для визита в Россию образ в черном цвете: длинное пальто, костюм, шляпа и обувь были в единой темной гамме, сообщает "РИА-Новости"

Напомним, президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в четверг, 25 апреля. К слову, это будет их первая встреча.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что никаких особых требований со стороны КНДР к организации визита северокорейского лидера выдвинуто не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705029" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын прибыл во Владивосток перед саммитом.

ИСТОЧНИК KP.RU