2019-04-24T18:17:29+03:00
Политика

"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына

Артист отметил, что северокорейский лидер романтически настроен по отношению к России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен ЫнаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что выбор шляпы в качестве головного убора говорит о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын романтически настроен по отношению к России. Исполнитель отметил, что в этом жесте есть большой шарм.

- Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора, - подчеркнул Боярский.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выбрал для визита в Россию образ в черном цвете: длинное пальто, костюм, шляпа и обувь были в единой темной гамме, сообщает "РИА-Новости"

Напомним, президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в четверг, 25 апреля. К слову, это будет их первая встреча.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что никаких особых требований со стороны КНДР к организации визита северокорейского лидера выдвинуто не было.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток перед саммитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп отправил военных на границу с Мексикой
Семь больниц Приморья получили новое оборудование по «Единой субсидии»
"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Москвич прикрыл порезавшую его ножом любимую перед полицейскими, а через несколько часов оказался в больнице с серьезными ранами
Совбез ООН не будет собираться из-за письма Украины по выдаче паспортов РФ в Донбассе
Киев просит созвать заседание СБ ООН по поводу указа об упрощении получения гражданства РФ жителями Донбасса
Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами
Путин заявил, что РФ будет наращивать мощности по производству СПГ
Путин прокомментировал указ об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР
В Ленинградской области заработал новый терминал по производству сжиженного природного газа
В МЧС разрешили россиянам жарить шашлыки на майские праздники
МИД Украины назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса "продолжением агрессии"
Американские ученые нашли в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов
В России продолжительность жизни в 2018 году увеличилась до 72, 9 лет
Умер рок-музыкант Дик Риверс
Nissan отзывает кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Прокуратура Китая задержала экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
Патрушев: ИГ* понесло серьезные потери, но о победе над терроризмом говорить рано
Один из спутников ГЛОНАСС вышел из строя
Врач-диетолог предупредила о проблемах со здоровьем на Пасху
Бывший МИД Эквадора: власти придумали связанных с Ассанжем хакеров из России
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР
Во время взрыва на химзаводе в Китае погибли 3 человека
Глава компании «Российский экологический оператор» объяснил формирование тарифа на вывоз мусора
Россия ответила Великобритании на антироссийские поздравления Зеленского с победой на выборах