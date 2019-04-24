"В этом есть большой шарм!": Боярский о шляпе Ким Чен Ына
Народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что выбор шляпы в качестве головного убора говорит о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын романтически настроен по отношению к России. Исполнитель отметил, что в этом жесте есть большой шарм.
- Мне кажется, он романтически настроен по отношению к нашей стране, потому что приехать именно в шляпе – возможность сделать потенциальный поклон более изысканным, нежели чем без головного убора, - подчеркнул Боярский.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын выбрал для визита в Россию образ в черном цвете: длинное пальто, костюм, шляпа и обувь были в единой темной гамме, сообщает "РИА-Новости"
Напомним, президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в четверг, 25 апреля. К слову, это будет их первая встреча.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами. Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что никаких особых требований со стороны КНДР к организации визита северокорейского лидера выдвинуто не было.
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток перед саммитом.
ИСТОЧНИК KP.RU