Во Владивостоке Ына будут кормить традиционными русскими блюдами

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-24T17:39:59+03:00

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что никаких особых требований со стороны КНДР к организации визита северокорейского лидера выдвинуто не было

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке будут кормить традиционными русскими блюдами.

- Будут представлены все блюда русской национальной кухни. Они пожелали их попробовать. Будет вполне разнообразный выбор. Скорее всего, будет наш борщ, наши пельмени. Икра тоже будет, обязательно, - подчеркнул Кожемяко.

При этом губернатор Приморья отметил, что никаких особых требований со стороны северокорейского протокола к организации визита Ким Чен Ына РФ выдвинуто не было, сообщает "ФАН".

В четверг, 25 апреля, состоится первая встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух стран сначала пообщаются в формате тет-а-тет, а потом начнутся переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду утром, 24 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток. Его встречали губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, а также посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на встречу с Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU