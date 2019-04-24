2019-04-24T18:56:15+03:00
Политика

"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам

Порошенко отметил, что Россия "торпедирует мирный процесс в Донбассе"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортамФото: REUTERS
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Команда победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

- Украина сделает все, чтобы защитить права жителей Донбасса, призывает усилить санкции и давление на РФ, - подчеркнули соратники Зеленского.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в свою очередь отметил, что РФ торпедирует мирный процесс в Донбассе.

- Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине, - заявил Порошенко, сообщает "ТАСС".

Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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