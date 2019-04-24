"Усилить санкции против РФ": команда Зеленского сделала заявление в связи с указом Путина по паспортам
Команда победителя второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина об упрощённом получении гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
- Украина сделает все, чтобы защитить права жителей Донбасса, призывает усилить санкции и давление на РФ, - подчеркнули соратники Зеленского.
Действующий президент Украины Петр Порошенко в свою очередь отметил, что РФ торпедирует мирный процесс в Донбассе.
- Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине, - заявил Порошенко, сообщает "ТАСС".
Напомним, в среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU