В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Виктор Познихир отметил, что США могут разместить элементы противоракетной обороны в космосе. Это оружие, способное уничтожить баллистические ракеты России или Китая еще на взлете.
Познихир также подчеркнул, что такая орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара, пишет "ТАСС".
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба отметил, что Америка сама устраивает гонку вооружений.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений. В Госдепе вновь заявили о якобы нарушении РФ ДРСМД. Также было сказано, что Вашингтон продолжает передавать Москве некие разведданные, якобы доказывающие, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ИСТОЧНИК KP.RU