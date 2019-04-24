СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-24T19:31:38+03:00

В Генштабе ВС РФ заявили, что Америка готовится нанести ядерный удар по России Фото: REUTERS

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Виктор Познихир отметил, что США могут разместить элементы противоракетной обороны в космосе. Это оружие, способное уничтожить баллистические ракеты России или Китая еще на взлете.

Познихир также подчеркнул, что такая орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара, пишет "ТАСС".

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба отметил, что Америка сама устраивает гонку вооружений.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений. В Госдепе вновь заявили о якобы нарушении РФ ДРСМД. Также было сказано, что Вашингтон продолжает передавать Москве некие разведданные, якобы доказывающие, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ИСТОЧНИК KP.RU