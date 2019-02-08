Замгоссекретаря США обвинила Россию в начале гонки вооружений

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-08T08:26:29+03:00

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Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон продолжает передавать Москве некие разведданные, якобы доказывающие, что Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом дипломат выразила мнение, что РФ не права, обвиняя Соединенные Штаты в нарушении соглашения.

«Мы продолжаем предоставлять разведданные и информацию России, они продолжают отрицать это. Они в ответ заявили, что наши системы нарушают режим (ДРСМД) - никто, никакая сторона, кроме России, не говорила, что эти системы нарушают (ДРСМД)», - сказала Томпсон в интервью телеканалу PBS.

Также замглавы Госдепа обвинила Москву в начале гонки вооружений. «Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. <…> Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она (РФ) нарушила ДРСМД», - заявила Андреа Томпсон.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. А на следующий день президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона.

Поводом для выхода США из соглашения стали якобы нарушения со стороны России. Между тем в Москве все обвинения Вашингтона категорически отвергают.

В минувший же четверг, 7 февраля, Минобороны РФ предложило Соединенным Штатам уничтожить установки под «Томагавки». Также в оборонном ведомстве нашей страны отметили, что американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, чтобы вернуться к выполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

ИСТОЧНИК KP.RU