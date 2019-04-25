Глава МИД Ирана: Тегеран не стремится к конфронтации с США
Тегеран не стремится к конфронтации с Вашингтоном, но если будет необходимо, готов за себя постоять. Так сказал в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который прилетел в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, приуроченное к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира.
По словам главы иранского МИД, те, кто разрабатывал нынешнюю американскую политику в отношении его страны, «не хотят согласованного решения».
«Однако позвольте мне пояснить: Иран не стремится к конфронтации, но будет готов защищаться», - сказал Джавад Зариф.
Он считает, что президент США Дональд Трамп тоже «не хочет войны» с ИРИ, «но не исключено, что его могут просто втянуть в нее».
Напомним, как писал сайт kp.ru, и без того непростые отношения двух стран обострились после заявления госсекретаря США Майкл Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям
ИСТОЧНИК KP.RU