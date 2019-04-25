Глава МИД Ирана: Тегеран не стремится к конфронтации с США

СЕГОДНЯ 03:59 2019-04-25T04:23:28+03:00

По мнению иранского министра, Трамп тоже не хочет войны с ИРИ, но его могут втянуть в конфликт

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Тегеран не стремится к конфронтации с Вашингтоном, но если будет необходимо, готов за себя постоять. Так сказал в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который прилетел в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, приуроченное к Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира.

По словам главы иранского МИД, те, кто разрабатывал нынешнюю американскую политику в отношении его страны, «не хотят согласованного решения».

«Однако позвольте мне пояснить: Иран не стремится к конфронтации, но будет готов защищаться», - сказал Джавад Зариф.

Он считает, что президент США Дональд Трамп тоже «не хочет войны» с ИРИ, «но не исключено, что его могут просто втянуть в нее».

Напомним, как писал сайт kp.ru, и без того непростые отношения двух стран обострились после заявления госсекретаря США Майкл Помпео о том, что Вашингтон решил полностью отказаться от исключений по иранским санкциям

ИСТОЧНИК KP.RU