МИД России осудил нападки США на Иран

СЕГОДНЯ 03:40 2019-04-24T04:10:49+03:00

В министерстве считают, что под предлогом выдуманных претензий к Тегерану Вашингтон добивается смены власти в суверенном государстве

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Министерство иностранных дел России выразило тревогу в связи с очередным всплеском «антииранских эмоций» в Соединенных Штатах.

В комментарии российского МИД относительно нападок США на Иран говорится, что «в Вашингтоне уже не скрывают, что хотят подчинить весь мир своей воле», и под угрозой американских санкций пытаются заставить все страны со 2 мая отказаться от иранской нефти, чтобы подорвать экономику ИРИ.

Отмечается также, что самостоятельная политика Тегерана «мешает американцам чувствовать себя полновластными хозяевами в стратегически важном регионе Ближнего Востока».

«Несмотря на регулярные подтверждения МАГАТЭ, что Тегеран скрупулезно выполняет все предписания СВПД, Вашингтон безосновательно обвиняет его в тайных ракетно-ядерных намерениях. Цель – под предлогом выдуманных претензий максимально нарастить внешнее давление на Иран, чтобы вопреки международному праву добиться извне смены власти в суверенном государстве», - говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты решили отказаться от исключений по «нефтяным» антииранским санкциям, и со 2 мая восемь стран, для которых ранее была сделана «поблажка», должны полностью отказаться от «черного золота» из Ирана.

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ИСТОЧНИК KP.RU