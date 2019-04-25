2019-04-25T05:57:16+03:00
Политика

Госдеп США прокомментировал решение России о гражданстве для жителей Донбасса

Новый пресс-секретарь американского ведомства заявила, что Вашингтон считает этот шаг «весьма провокационным»
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Госсекретарь США Майкл Помпео представил сотрудникам госдепартамента нового руководителя пресс-службы – Морган Ортэгус. Фото: Twitter@SecPompeoГоссекретарь США Майкл Помпео представил сотрудникам госдепартамента нового руководителя пресс-службы – Морган Ортэгус. Фото: Twitter@SecPompeo
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Соединенные Штаты осуждают решение России упростить для жителей Донбасса получение российских паспортов, заявила новый руководитель пресс-службы госдепартамента США Морган Ортагус. Свое заявление она опубликовала в Twitter.

«Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», - в частности, написала официальный представитель госдепа.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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