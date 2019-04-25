Госдеп США прокомментировал решение России о гражданстве для жителей Донбасса
Соединенные Штаты осуждают решение России упростить для жителей Донбасса получение российских паспортов, заявила новый руководитель пресс-службы госдепартамента США Морган Ортагус. Свое заявление она опубликовала в Twitter.
«Россия этими весьма провокационными действиями усиливает атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины», - в частности, написала официальный представитель госдепа.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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ИСТОЧНИК KP.RU