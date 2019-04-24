Что будет после выдачи паспортов Донбассу

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления. «КП» разбиралась во всех тонкостях этого вопроса.

1. ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

Вопрос о предоставлении российского гражданства жителям ЛДНР давно уже муссировался в нашем обществе. Первопричина - для защиты населения Донбасса. Со сменой власти есть опасения, что военный конфликт может разгореться с новой силой, если реваншисты решат плюнуть на «миролюбие» Зеленского. Кроме того, после конституционной реформы и превращения Украины в парламентскую республику, решения президента Зеленского могут быть уже не важны для иных ветвей украинской власти. Никто не исключает и возможности нового переворота на Незалежной. Наличие граждан РФ на территории Донбасса - дополнительное обоснование для их защиты от войны.

2. ПОЧЕМУ СЕЙЧАС, А НЕ РАНЬШЕ

Причину ищите в действиях властей Украины. Если первые выборы президента и парламента после майдана проходили в обстановке беспорядка и хаоса, когда можно было списать недопуск граждан Украины в Крыму и на Донбассе к голосованию на этот бедлам. Сейчас спустя 5 лет, на Украине наведен относительный порядок, государство исправно функционирует, но граждане Украины на тех же территориях (плюс граждане, находящиеся на заработках в РФ) были точно так же лишены своих основных гражданских прав. Украина отказалась от них еще раньше, отказавшись наладить выплату пенсий, социальных пособий, иной помощи, но сейчас, повторно лишив их возможности голосования, отказалась обеспечить им гражданские права, гарантированные государством.

Первые выборы президента и парламента после майдана проходили в обстановке беспорядка и хаоса. Тогда можно было списать недопуск граждан Украины в Крыму и на Донбассе к голосованию на этот бедламФото: Нигина БЕРОЕВА

3. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО РОССИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ И ПРИЗНАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ ЛДНР ИЛИ ВКЛЮЧИТ ИХ В СОСТАВ РФ?

Сам по себе Указ никаких оснований говорить об этом не предоставляет. Такой шаг мог бы вызвать еще больший накал в отношениях РФ и стран Запада, а наши союзники явно не готовы к таким радикальным шагам России. К тому же, Россия всегда держит слово, данное партнерам по переговорам. Этот процесс может быть запущен в том случае, если Киев выйдет из Минских соглашений. Пока же, наоборот, получение паспортов населением Донбасса - это дополнительная гарантия выполнения Минских соглашений, обеспечения жизни мирного населения. Донбасс остается частью Украины, но той Украины, которая должна подвергнуться реформированию через федерализацию. К тому же, если посмотрим на пример Закарпатья, то та же Венгрия массово выдавала свои паспорта этническим венграм, однако это не говорит о том, что Закарпатская область войдет в ближайшее время в состав Венгрии. Аналогично и с Польшей и Львовской областью, где многие с удовольствием получают «карту поляка».

Со сменой власти есть опасения, что военный конфликт может разгореться с новой силойФото: Александр КОЦ

4. БУДЕТ ЛИ ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ?

Никакого принудительного характера выдача паспортов РФ носить не будет. Пока можно сказать, что паспорта получат все жители, которые это захотят. Выбран оптимальный вариант - выдача и получение паспортов в уполномоченных органах на территориях близлежащих областей РФ. При этом, от жителей Донбасса не потребуется официально отказываться от гражданства Украины или паспортов ЛДНР. Кстати говоря, в этом отличие от действий консульства той же Венгрии в Закарпатье, которое выдавало венгерские паспорта на территории Украины. Что касается жителей ЛДНР преклонного возраста, которые не смогут выехать на территорию РФ в силу возраста или по состоянию здоровья, то нет никаких сомнений, что уполномоченные ими лица смогут действовать в их интересах по нотариально заверенной доверенности.

5. ЧТО ЭТО ДАСТ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА?

Помимо дополнительных гарантий безопасности, от них не потребуется соблюдать даже самый мягкий режим ограничений по жизни и работе на территории России, который был установлен ранее. Снимется вопрос и по многим ополченцам- жителям Донбасса, которых некоторые функционеры правоохранительных органов РФ намеревались депортировать. Дети на Донбассе смогут учиться в России вне всяких специализированных квот, а старики получать на территории РФ всю необходимую социальную и медицинскую помощь.

После конституционной реформы и превращения Украины в парламентскую республику, решения президента Зеленского могут быть уже не важны для иных ветвей украинской властиФото: REUTERS

6. КАК НА ЭТО ОТРЕАГИРУЮТ НА УКРАИНЕ?

Вот должно нас волновать менее всего. Без сомнения, на Незалежной поднимется девятый вал воя истерик. От нового президента или от старого (под занавес исполнения обязанностей) будут требовать навести порядок военным путем, силовыми методами. Но ничего похожего не будет. Украина сейчас на мощную агрессию не способна. Новый руководитель не захочет начинать свое президентство с нового витка войны, заведомо проигрышной для него и его страны. Старый может отдать такой приказ, но его вряд ли кто станет исполнять.

7. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Далее Украине предстоит решить - либо выполнение Минских соглашений в полном формате в кратчайшие сроки, и так уже не соблюденные, либо, если Киев откажется от этого формата урегулирования конфликта, в перспективе ЛДНР могут быть признаны Россией как независимые государства, а со временем и войти в ее состав не только населением, но и территорией.

P. S. Наверное, я достаточно далеко захожу в своих предположениях, и следующее из них может прозвучать абсолютно фантастически, но я бы не исключал такого варианта развития событий, когда гражданство РФ через некоторое время может быть предоставлено и обычным гражданам Украины, постоянно находящимся в нашей стране на заработках.

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