Порошенко бредит, а Зеленский не понимает предупреждений

Реакция украинских президентов на Указ президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям ЛДНР оказалась вполне ожидаемой. Занимающий (пока еще) пост президента Украины Петр Порошенко уже объявил, что Россия якобы нарушила тем самым Минские соглашения в части обязательств прекращения обстрелов Украины, вывода войск и так далее. Петр Алексеевич отреагировал, ясно показав, что Минские соглашения он не читал, поскольку там нет ни слова из всего перечисленного им. И тем самым лишь подтвердил «открытие» израильского журналиста о разрушительном влиянии русской водки на его президентскую кампанию. По всей видимости, не только на кампанию, но и на сам организм.

Похожая реакция пошла и от выбранного, но не вступившего в должность Зеленского. В его штабе заявили, что вышеупомянутый указ не будет способствовать режиму прекращения огня. Володя, если он санкционировал такое заявление (а трудно предположить, что подобного рода публичное выступление делается без его ведома и согласования с ним), явно ничего не понял.

Зеленский не понял, что нынешнее решение президента России – это реакция и на его, Зеленского заявления. На его обещания, что у Донбасса не будет никакого особого статуса при его президентстве. Что никакой амнистии участникам боевых действий на Донбассе с противостоящей стороны он не допустит. Возникает вопрос, а сам-то Зеленский читал Минские соглашения?

Ведь этими высказываниями Зеленский объявил, что не намерен придерживаться тех самых Минских соглашений. И именно потому приветствие по поводу его победы на выборах президента Украины прилетело ему из Москвы в таком оригинальном виде. Владимир, это было предупреждение, что если на новом посту продолжите политику Порошенко в отношении Донбасса, то можете хоть польку-бабочку танцевать, а никаких переговоров не будет.

Зеленский хочет выглядеть угрожающе, но вряд ли понимает, насколько смешно это смотрится со стороны. Вот это «не способствует сохранению режима прекращения огня» должно выглядеть и звучать грозно. В Киеве, может быть. Но в Москве это видится совсем иначе. Попробуйте воплотить свою угрозу в жизнь! Только сначала проконсультируйтесь у «великого украинского политика» Михаила Саакашвили. Расспросите его, раз публично сказали, что его уважаете, о том, как он грозился в 2008-м и попробовал направить лавину огня на граждан России. Потом можете попробовать сами, но сначала научитесь прыгать в канавы при виде самолета в небе, запаситесь достаточным количеством галстуков и научитесь бегать по крышам.

Научитесь понимать предложения, предупреждения, в конце концов. Следующее может стать гораздо более серьезным.

Как в Донбассе готовятся к выдаче российских паспортов 00:00 00:00

КСТАТИ

Что будет после выдачи паспортов Донбассу

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ донбассовцами. Теперь жители ЛДНР смогут получить российское гражданство в течение 3-х месяцев со дня подачи заявления. «КП» разбиралась во всех тонкостях этого вопроса. (подробности)