2019-04-25T07:27:30+03:00
Спорт

"Вашингтон" проиграл во втором овертайме решающий матч плей-офф Кубка Стэнли "Каролине" 3:4

Команда Овечкина, Кузнецова и Орлова досрочно завершила сезон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Вашингтон Кэпиталз" проиграли 3:4 решающий матч серии плей-офф Кубка Стэнли."Вашингтон Кэпиталз" проиграли 3:4 решающий матч серии плей-офф Кубка Стэнли.Фото: REUTERS
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Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" провели седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины Харрикейнз" на своем льду. После шести поединков счет был равным 3:3 и в этой игре должно было решиться, кто пройдет дальше.

Сильнее оказалась "Каролина", которая выиграла во втором овертайме со счетом 4:3. У победителей шабы забросили Себастьян Ахо (30-я минута), Тейво Теравайнен (37), Джордан Стаал (43) и Брок Макгинн (72 ОТ). У "Вашингтона" отличились Андре Бураковски (3), Том Уилсон (7) и Евгений Кузнецов (34).

У россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова - по одной заброшенной шайбе. После этого "Вашингтон" досрочно сложил с себя полномочия победителя Кубка Стэнли, уступив в серии со счетом 3:4. Прошлым летом именно "Кэпиталз" в финале со счетом 4:1 победили "Вегас".

Во втором раунде Кубка Стэнли теперь "Каролина" сыграет против "Нью-Йорк Айлендерс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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