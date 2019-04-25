2019-04-25T07:32:26+03:00
Политика

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Лидеры КНДР и России впервые встретились во Владивостоке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Беседа лидеров России и КНДР пройдет в формате тет-а-тетБеседа лидеров России и КНДР пройдет в формате тет-а-тетФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил главу РФ Владимира Путина за приглашение в Россию и поздравил его с победой на последних президентских выборах. Именно с этого началась встреча двух политиков в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на Русском острове в четверг, 25 апреля.

"Хочу выразить благодарность, господин президент, за приглашение сюда и преодоление тысяч километров для этого визита. Я тоже хотел бы вас лично поздравить с тем, что в прошлом году российский народ доверил вам руководить страной", - сказал Ким Чен Ын.

Он выразил надежду на то, что эта встреча будет полезна для укрепления традиционно дружественных отношений двух стран, а также для разрешения одной из наиболее актуальных мировых проблем.

"Сейчас ситуация на корейском полуострове вызывает большой интерес у всего мира. И наши переговоры позволят обменяться мнениями и вместе урегулировать этот вопрос. И я надеюсь, что у нас будет содержательный обмен мнениями", - заявил северокорейский политик.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин встретил лидера КНДР на пороге кампуса, после чего они вместе проследовали в здание для переговоров, которые пройдут в формате тет-а-тет.

Видео проезда колонны Кима Чен Ына по Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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