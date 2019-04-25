В штабе Зеленского пообещали не сдавать украинские земли и граждан

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-25T09:26:23+03:00

При этом Крым и Донбасс в Киеве перестанут называть "временно оккупированными"

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В штабе будущего президента Украины Владимира Зеленского пообещали не раздавать земли государства, будь то подарок или простая аренда. Соответствующее заявление сделал представитель команды политика Дмитрий Разумков.

"У нас есть две красные линии: мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан", — сказал член штаба.

При этом он добавил, что Крым и Донбасс с приходом Зеленского перестанут называть "временно оккупированными территориями". Их в Киеве начнут считать просто украинскими, передает "112 Украина".

Сайт kp.ru писал о том, что именно шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента незалежной, опередив действующего главу государства Петра Порошенко по голосам почти в три раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU