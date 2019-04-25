Цена на нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $75

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-25T10:27:23+03:00

Положительная динамика роста цен на нефть наблюдается после угроз Вашингтона об отказе от исключений по иранским санкциям

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В четверг, 25 апреля, мировые цены на нефть пошли вверх. В частности, стоимость черного золота марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель. Стоит отметить, что такой высокой цены на североморскую нефтяную смесь не было с 31 октября прошлого года.

Согласно данным торгов на лондонской бирже ICE Futures, в какой-то момент фьючерсы на нефть Brent, от которой зависит, в частности, стоимость основных российских сортов черного золота - Urals, Siberian Light и REBCO, подорожали до 75,1 доллара за баррель.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 апреля, стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти марки Brent впервые с ноября прошлого года достигла 74,31 доллара за баррель, взлетев на 3,25% с уровня закрытия прошлых торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 1 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU