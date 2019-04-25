2019-04-25T11:02:59+03:00
В мире

Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения на три месяца

Причина данного шага пока не объясняется
Марина ВЕНЦОВА
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Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения на три месяцаВласти Египта ввели режим чрезвычайного положения на три месяцаФото: REUTERS
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Правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Так, в ряде районов Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, установлен комендантский час. Власти страны пока не называют причины этого шага.

При этом в агентстве напомнили, что ранее Египет уже вводил режим чрезвычайного положения в северной части Синайского полуострова. Такие действия были предприняты в рамках борьбы против исламских экстремистов. Помимо этого, до свержения в 2011 году президента Хосни Мубарака Египет уже проходил через периоды чрезвычайного положения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, режим ЧП был введен в Арабской Республике еще в апреле 2018 года. Тогда в церквях городах Танта и Александрия с разницей в несколько часов прогремели мощные взрывы. Жертвами двойного теракта стали 45 человек, еще более 120 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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