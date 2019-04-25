2019-04-25T17:15:58+03:00
В мире

Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях

На острове приняты дополнительные меры безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетяхВласти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетяхФото: REUTERS
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Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, которые могут состояться в пятницу, 26 апреля, в связи с этим приняты дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на заместителя главного инспектора полиции Шри-Ланки Приянтху Джаякоди.

«В связи с новыми возможными терактами была усилена безопасность у всех мечетей. Не стоит беспокоиться», - цитирует газета слова главного инспектора полиции страны.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия крупных терактов. В результате атак погибли 359 человек, около 520 ранены. Накануне, утром в четверг, 25 апреля на Шри-Ланке прогремел новый взрыв вдали от оживленных улиц, поэтому никто не пострадал. Незадолго до этого несколько взрывов прогремлю при разминировании найденных самодельных бомб, полицейские продолжают находить в столице и пригороде Коломбо новые взрывные устройства.

Президент Шри-Ланки Майтрипале Сирисене ввел чрезвычайное положение по всей стране и обещал в ближайшее время сменить глав сил безопасности.

Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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