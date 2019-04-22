В столице Шри-Ланке произошел взрыв при разминировании бомбы

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-22T14:03:55+03:00

Полиция обезвреживала взрывное устройство недалеко от одной из церквей Коломбо [видео]

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В понедельник, 22 апреля, в ходе работ по обезвреживанию бомбы произошел еще один взрыв недалеко от церкви в столице Шри-Ланки, Коломбо.

Со ссылкой на очевидцев Рейтер сообщает, что взорвался грузовик около церкви, которая ранее подверглась атаке террористов. По данным издания, инцидент произошел, когда саперы пытались разминировать обнаруженную бомбу.

Ранее поступила информация о том, что на автобусной станции в окрестностях Коломбо были обнаружены 87 детонаторов. Днем ранее бала найдена и обезврежена самодельная бомба недалеко от международного аэропорта Бандаранаике вблизи столицы страны.

Напомним, в пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке за сутки прогремели восемь взрывов. Погибло 290 человек, ранены по меньшей мере 500. В связи с терактами уже заключены под стражу 24 человека. Президент островного государства Майтрипала Сирисена сообщил, что со вторника введет общенациональную чрезвычайную ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704445" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в церкви Святого Антония на Шри-Ланке.

ИСТОЧНИК KP.RU