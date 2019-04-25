На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке утром в четверг, 25 апреля. Инцидент произошел в районе Пугода, что находится примерно в 40 километрах к востоку от Коломбо.
В правоохранительных органах утверждают, что взрыв был небольшой и прогремел вдали от оживленных улиц, поэтому никто не пострадал.
"Небольшой взрыв произошел на мусорной свалке на участке голой земли за судом магистрата Пугоды. Пострадавших нет", - передает RepublicNext.
Напомним, что всего несколько дней назад на Шри-Ланке произошла серия крупных терактов. Взрывы прогремели в пятизвездочных отелях, католических церквях и других местах скопления людей. В результате атак погибли 359 человек, еще около 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.
Сайт kp.ru писал о том, что полицейские продолжают находить в столице и пригороде Коломбо новые бомбы, которые обезвреживаются путем контролируемых подрывов.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU