2019-04-25T08:02:45+03:00
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В полиции говорят об отсутствии пострадавших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте ЧП работают правоохранителиНа месте ЧП работают правоохранителиФото: REUTERS
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Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке утром в четверг, 25 апреля. Инцидент произошел в районе Пугода, что находится примерно в 40 километрах к востоку от Коломбо.

В правоохранительных органах утверждают, что взрыв был небольшой и прогремел вдали от оживленных улиц, поэтому никто не пострадал.

"Небольшой взрыв произошел на мусорной свалке на участке голой земли за судом магистрата Пугоды. Пострадавших нет", - передает RepublicNext‏.

Напомним, что всего несколько дней назад на Шри-Ланке произошла серия крупных терактов. Взрывы прогремели в пятизвездочных отелях, католических церквях и других местах скопления людей. В результате атак погибли 359 человек, еще около 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.

Сайт kp.ru писал о том, что полицейские продолжают находить в столице и пригороде Коломбо новые бомбы, которые обезвреживаются путем контролируемых подрывов.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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