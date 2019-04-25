Правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-25T18:15:11+03:00

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Правительство России не рассматривает возможность ввода запрета на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для частных целей. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в кабмине.

"Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. Согласно тексту инициативы, данную меру предлагалось ввести с целью увеличения эффективности ветеринарного контроля на границе РФ, а также для предотвращения вспышек африканской чумы свиней.

По данным газеты "Ведомости", производители мясной и молочной продукции обратились с этой инициативой к вице-премьеру Алексею Гордееву, а также в Министерство сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU