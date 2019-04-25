2019-04-25T18:15:11+03:00
Общество

Правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы

Речь идет о продукции, ввозимой для личного пользования
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Правительство не планирует запрещать ввоз пармезана и хамона из-за границыПравительство не планирует запрещать ввоз пармезана и хамона из-за границыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Правительство России не рассматривает возможность ввода запрета на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для частных целей. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в кабмине.

"Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. Согласно тексту инициативы, данную меру предлагалось ввести с целью увеличения эффективности ветеринарного контроля на границе РФ, а также для предотвращения вспышек африканской чумы свиней.

По данным газеты "Ведомости", производители мясной и молочной продукции обратились с этой инициативой к вице-премьеру Алексею Гордееву, а также в Министерство сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова: будущие отношения России и Украины зависят от практических шагов Киева
Включаемый в страховой стаж период ухода за ребенком может быть увеличен
Власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях
Губернатор Петербурга поздравил со 100-летием блокадницу, ставшую прототипом памятника «Регулировщица»
В МИД прокомментировали упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Посол ФРГ в США призвала американский Конгресс не ужесточать санкции против России
В полицию Киева поступил звонок о минировании Верховной Рады
Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
В профсоюзе таксистов отрицают, что перевозчики наживаются на трагедиях
Работникам старше 40 лет дадут выходной для прохождения диспансеризации
Полиция задержала бывшего главу НПО "Техномаш" Панова
Захарова ответила на высказывание Зеленского о законе об исключительности украинского языка
Мамаев в суде признал нанесение легкого вреда здоровью Соловчука
Медведев поручил рассмотреть возможность включения рисков по ОСАГО в КАСКО до 1 июня
В Совфеде оценили прошедшие переговоры Путина и Ким Чен Ына
Информация о «минировании» Арбитражного суда Москвы не подтвердилась
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
Срок перехода на цифровое телевидение продлен до 14 октября
"Атлетико" вернул интригу в испанский чемпионат, обыграв "Валенсию" 3:2
Россия, Белоруссия и Польша проведут переговоры о качестве нефти в трубопроводе «Дружба»
Байден официально выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США
СМИ узнали, что Чехия приостановила поставку российской нефти
Зеленский проверит закон об украинском языке на соответствие Конституции
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле руками Колумбии
Саакашвили дал Зеленскому дельный совет относительно Порошенко
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки