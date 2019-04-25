2019-04-25T19:42:41+03:00
Политика

В Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса

По мнению сенаторов, этот шаг не противоречит международным договоренностям
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для ДонбассаВ Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для ДонбассаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения жителями Донбасса российских паспортов. Сразу после этого посыпался шквал негативных комментариев со стороны западных государств.

Это решение резко осудили Франция и Германия. Руководители этих стран заявили, что этот шаг противоречит Минским соглашениям, так как ДНР и ЛНР являются частью украинской территории. Такой же позиции придерживается и США.

Эту критику тут же прокомментировали в Совфеде.

- "Европейским партнёрам Украины и заокеанским инструкторам не лишним будет напомнить о том, что Всеобщая декларация прав человека была принята для недопущения фактов, имеющих место сегодня в Донбассе В частности, «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества...", - приводит слова сенатора Ольги Ковитиди телеканал RT.

Кроме того Ковитиди отметила, что большинство жителей ЛНР и ДНР этнические русские и все они лишены элементарных прав и свобод. Поэтому этот шаг России с гуманитарной точки зрения следует рассматривать как сугубо положительный. Тем более, что международному праву он ни в коей мере не противоречит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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