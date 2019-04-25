В Совфеде оценили негативную реакцию Запада на упрощение гражданства для Донбасса
Вчера Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения жителями Донбасса российских паспортов. Сразу после этого посыпался шквал негативных комментариев со стороны западных государств.
Это решение резко осудили Франция и Германия. Руководители этих стран заявили, что этот шаг противоречит Минским соглашениям, так как ДНР и ЛНР являются частью украинской территории. Такой же позиции придерживается и США.
Эту критику тут же прокомментировали в Совфеде.
- "Европейским партнёрам Украины и заокеанским инструкторам не лишним будет напомнить о том, что Всеобщая декларация прав человека была принята для недопущения фактов, имеющих место сегодня в Донбассе В частности, «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества...", - приводит слова сенатора Ольги Ковитиди телеканал RT.
Кроме того Ковитиди отметила, что большинство жителей ЛНР и ДНР этнические русские и все они лишены элементарных прав и свобод. Поэтому этот шаг России с гуманитарной точки зрения следует рассматривать как сугубо положительный. Тем более, что международному праву он ни в коей мере не противоречит.
ИСТОЧНИК KP.RU