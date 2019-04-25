2019-04-25T22:07:49+03:00
В мире

Кто войдет в состав правительства Владимира Зеленского: пять министров могут покинуть кабмин

О том, кто войдет в состав правительства Владимира Зеленского, официально пока не сообщается
Александр ДЖУМАЕВ
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Избранный президент Украины Владимир ЗеленскийИзбранный президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена переформатировать кабмин. Как сообщает издание "Апостроф", речь идет об увольнении пяти министров. Правда, кто войдет в состав правительства Владимира Зеленского вместо уволенных чиновников, не утоянется.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пять министров: министра по делам ветеранов Ирину Фриз, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика", - заявил в интервью изданию один из депутатов Верховной Рады.

Владимир Зеленский стал президентом по итогам второго тура выборов президента Украины, который прошел 21 апреля. Его соперником был действующий глава государства Петр Порошенко, которого поддержали более 24% избирателей; за Зеленского же свои голоса отдали 73% проголосовавших граждан страны.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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