"Урктранснафта" вынужденно приостановил работу нефтепровода "Дружба"
Транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" временно прекращен. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укртранснафта".
"Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины", - говорится в сообщении в Facebook
В компании уточнили, что транзит приостановлен вынужденно 25 апреля 2019 в 21:43. Пойти на этот шаг оператору украинской нефтетранспортной системы пришлось после того, как на приемо-сдаточных пунктах участка "Будковце" (Словакия) отказались принимать некачественную российскую нефть, а также из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно, что Польша остановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в западном направлении "на неопределенный срок". Польская сторона указала, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии "не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок".
ИСТОЧНИК KP.RU