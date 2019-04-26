2019-04-26T01:16:28+03:00
Экономика

"Урктранснафта" вынужденно приостановил работу нефтепровода "Дружба"

Компания приняла решение после отказа Словакии принимать российскую нефть
Юлия ДИВЕЕВА
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"Урктранснафта" приостановил работу нефтепровода "Дружба""Урктранснафта" приостановил работу нефтепровода "Дружба"Фото: СОЦСЕТИ
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Транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" временно прекращен. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укртранснафта".

"Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины", - говорится в сообщении в Facebook

В компании уточнили, что транзит приостановлен вынужденно 25 апреля 2019 в 21:43. Пойти на этот шаг оператору украинской нефтетранспортной системы пришлось после того, как на приемо-сдаточных пунктах участка "Будковце" (Словакия) отказались принимать некачественную российскую нефть, а также из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 24 апреля, стало известно, что Польша остановила транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в западном направлении "на неопределенный срок". Польская сторона указала, что нефтеперерабатывающие заводы Польши и Германии "не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок".

ИСТОЧНИК KP.RU

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