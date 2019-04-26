Мощный взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе
Мощный взрыв прогремел на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе. В результате инцидента пострадали два человека.
Согласно данным местной полиции, первые сообщения о взрыве начали поступать около 3:35 утра (5:35 мск). На место ЧП сразу же были направлены отряды спасателей.
"Полиция Южного Уэльса сейчас вместе с коллегами из пожарных и спасательных служб, а также скорой помощи находится на месте происшествия у Tata Steelworks, Порт-Толбот", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter правоохранительных органов.
Два человека пострадали в результате взрыва
Полицейские уточняют, что у двоих пострадавших лишь незначительные травмы, а дым от возникшего после взрыва пожара не оказывает опасного влияния на окружающую среду. Однако жителей города просят не подходить слишком близко к месту происшествия. Идет выяснение обстоятельств и причин случившегося.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце мощный взрыв произошел на территории химического завода "Цзянсу Тяньцзяи" в Китае. Тогда погибли 64 человека, более 600 получили ранения.
Видео взрыва на металлургическом заводе в Уэльсе.
ИСТОЧНИК KP.RU