2019-04-26T08:38:35+03:00
Происшествия

Мощный взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе

В результате инцидента пострадали два человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Уэльсе на заводе по производству стали произошел взрыв. Фото: twitter.com/Gareth__TaylorВ Уэльсе на заводе по производству стали произошел взрыв. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor
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Мощный взрыв прогремел на заводе по производству стали компании Tata Steelworks в городе Порт-Толбот в Уэльсе. В результате инцидента пострадали два человека.

Согласно данным местной полиции, первые сообщения о взрыве начали поступать около 3:35 утра (5:35 мск). На место ЧП сразу же были направлены отряды спасателей.

"Полиция Южного Уэльса сейчас вместе с коллегами из пожарных и спасательных служб, а также скорой помощи находится на месте происшествия у Tata Steelworks, Порт-Толбот", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter правоохранительных органов.

Два человека пострадали в результате взрыва

Два человека пострадали в результате взрыва

Полицейские уточняют, что у двоих пострадавших лишь незначительные травмы, а дым от возникшего после взрыва пожара не оказывает опасного влияния на окружающую среду. Однако жителей города просят не подходить слишком близко к месту происшествия. Идет выяснение обстоятельств и причин случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце мощный взрыв произошел на территории химического завода "Цзянсу Тяньцзяи" в Китае. Тогда погибли 64 человека, более 600 получили ранения.

Видео взрыва на металлургическом заводе в Уэльсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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